В "Укренерго" оцінили можливість запровадження графіків відключення світла

Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", - йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії додали, що "Укренерго", спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить "усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання".

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Нагадаємо:

Погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури.

У "Центренерго" наголошують, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго".

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