Галущенко запевняє, що в Україні достатньо газу для проходження опалювального сезону

Україні вистачить природного газу для проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років з урахуванням його споживання об'єктами електроенергетики.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю, 1 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам вистачить газу для проходження опалювального сезону. Більше того, нам вистачить газу з урахуванням збільшення його споживання на об'єктах генерації", - сказав міністр під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю.

Він також наголосив, що Україна на опалювальний сезон має всі відповідні домовленості про можливість імпорту газу "в необхідному обсязі, якщо цього потребуватиме система".

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Нагадаємо:

Голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповідав на початку жовтня, що Україна ввійде в опалювальний сезон 2024/2025 років, який, за прогнозами, має розпочатися 1 листопада, із запасами газу, вищими за 13 млрд куб. м. За його словами, мета - 13,2 млрд куб м.

На той час у ПСГ було 12,6 млрд куб. м.

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Водночас Чернишов уточнив, що на 1 листопада закупівля газу в режимі "митний склад" (МС), що здійснюється як резерв за рахунок кредиту ЄБРР, становитиме "в межах 500-600 млн куб. м".

Кілька днів тому Чернишов повідомив, що під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд куб. м газу з ПСГ. У цьому сезоні розраховує приблизно на такі самі показники.