Графіки відключення світла можуть початися вже з наступного тижня – член НР "Центренерго"

Погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури.

Таку думку висловив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко, пише "Інтерфакс-Україна".

"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", – пояснив Величко.

Він додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Реклама:

Водночас Величко акцентував, що через зниження температури, зросте споживання і в європейських країнах, що призведе до зростання цін на електроенергію (е/е), в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел енергії.

На його думку, це вплине на можливості комерційного імпорту е/е через чинні на спотовому ринку України обмеження ціни е/е – прайс-кепи.

Нагадаємо:

Реклама:

Дефіцит генерації взимку та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на добу.