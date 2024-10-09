Новости 9 октября: бронирование работников на паузе, ОГХК приватизировали

О бронировании. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

О "Приватбанке". 7 октября 2024 года наблюдательный совет "Приватбанка" объявил об избрании Микаэля Бьоркнерта на должность председателя правления банка.

Об ОГХК. Компания "Цемин Украина", которая принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд государственного имущества Украины провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций размером 100% уставного капитала АО "Объединенная горно-химическая компания".

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О налогах. Главное юридическое управление Верховной Рады проанализировало законопроект №11416-д, которым повышаются ставки военного сбора и некоторых других налогов, и пришло к выводу, что его отдельные нормы не соответствуют Конституции Украины.

Об экспорте дронов. Украина планирует отменить запрет на экспорт дронов, поскольку ресурсов государства не хватает на покрытие всех военных потребностей в беспилотниках, а привлекать средства на производство необходимо.

Эксклюзивы ЭП.

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