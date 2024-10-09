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Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо

Середа, 9 жовтня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта
 
Бьоркнерт
фото: приватбанк

7 жовтня 2024 наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. 

Про це повідомляє пресслужба банку. 

Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

Як йдеться в повідомленні, у Мікаеля Бьоркнерта понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації. У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

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Перед тим, як приєднатися до Swedbank, він обіймав посаду голови ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія), члена ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції). 

У Приватбанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів.

Мікаел Бьоркнерт замінить на посту Герхарда Бьоша

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Приватбанк
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