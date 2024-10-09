"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році

ОГХК фото: укрінформ

Фонд державного майна України провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як повідомляється в "Прозорро.Продажі", аукціон виграла компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову. Пропозиція склала 3,94 млрд грн.

Стартовою була ціна у 3,90 млрд грн.

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Згідно з затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. А також — сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

АТ "ОГХК" — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Це другий лот великої приватизації, який ФДМУ виставив на продаж. Першим був готель "Україна".

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Нагадаємо:

Фонд державного майна України забезпечив підготовку АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" до приватизації ще у 2021 році.

Кабінет міністрів України ще три роки тому затвердив умови приватизації та пропозицію стартової ціни підприємства. Було визначено точну дату аукціону - 31 серпня 2021 року, та стартову ціну об’єкту - 3,7 млрд грн.

За словами тодішнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, на етапі підготовки АТ "ОГХК" до приватизації було забезпечено зростання прибутку компанії у 3,5 рази - зі 100 млн у 2019 до 340 млн грн у 2020 р. та розкрито потенційним інвесторам інформацію про сировинні запаси компанії.

"Така комплексна робота призвела, зокрема, до збільшення пропозиції стартової ціни з 2,1 до 3,7 млрд грн", - заявляв у 2021 році Дмитро Сенниченко.

Нещодавно НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.

Один з епізодів стосувався "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії". За даними правоохоронців, у 2020-2021 роках угрупування укладало контракти на продаж титановмісної сировини за заниженими цінами компанії радника ексголови ФДМУ, що призвело до збитків державі на понад 111 млн грн.