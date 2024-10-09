Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT

Україна планує скасувати заборону на експорт дронів, оскільки ресурсів держави не вистачає на покриття всіх військових потреб у безпілотниках, а залучати кошти на виробництво необхідно.

Про це пише газета Financial Times.

Українській армії терміново потрібні дрони для повітряної розвідки, захисту та атак на великій відстані. Однак обмежені державні ресурси не дозволяють покривати всі військові потреби, тому компанії-виробники дронів шукають можливість продавати свою продукцію за кордон, щоб заробити кошти для виробництва нових дронів для армії.

За словами Олександра Маріковського, голови підкомітету Верховної Ради з економічних питань, експорт дронів може принести Україні до $20 млрд доходу — "саме ті гроші, яких нам не вистачає".

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна заборонила експорт військових товарів, щоб забезпечити свою армію всіма необхідними ресурсами.

Проте держава не має фінансових можливостей купувати всі доступні дрони та інвестувати в їх розробку. Дозвіл на експорт надлишкової продукції розглядається як спосіб залучити інвесторів.

Водночас Росія значно збільшила виробництво озброєння, і українські учасники галузі оцінюють перевагу Росії у дронах на полі бою у співвідношенні від 5 до 10 до 1.

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Дмитро Хасапов, керівник компанії Ukrspecsystems, одного з найбільших виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА), заявив, що українським військовим "катастрофічно не вистачає дронів".

Цьогорічний державний бюджет України на озброєння становить лише $6 млрд, з яких близько третини передбачено на закупівлю дронів — набагато менше, ніж потрібно для задоволення потреб фронту.

Для українських виробників основними замовниками залишаються держава та благодійні фонди, які збирають приватні кошти для військових потреб. Це часто означає короткострокові або затримані контракти та відсутність довгострокових гарантій для інвестування у розробку та випробування дорогих компонентів.

Деякі українські компанії, такі як Ukrspecsystems, почали виробляти свої продукти в Польщі, щоб обійти експортні обмеження. Маріковський зазначив, що ця тенденція може призвести до відтоку талантів і зменшення податкових надходжень, що робить питання про скасування заборони ще більш актуальним.

Компанія Roboneers, яка виробляє дрони, системи електронного глушіння та вантажні транспортні засоби для фронтових військ, повідомила, що виграє державні тендери за ціною, яка лише покриває виробничі витрати. Найбільшою проблемою для кожної української компанії залишається дослідження та розробка нових технологій.

Очікується, що скасування заборони на експорт сприятиме тому, що західні партнери почнуть надавати фінансову підтримку українським виробникам. Деякі країни вже пообіцяли виділити кошти на закупівлю дронів для української армії, але ці програми ще на початковому етапі.

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