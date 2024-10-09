Процедуру бронювання призупинили: Зеленський обурився великою кількістю заброньованих

Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Про це йдеться у документі з рішення уряду за підсумками наради, яке є у розпорядженні ЕП.

Текст документа опублікувало видання The Page. Його достовірність та ухвалення підтвердили джерела ЕП в уряді.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", - пояснив співрозмовник ЕП причину ухвалення відповідного рішення.

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До 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Мінекономіки має проаналізувати результати й до 20 листопада поінформувати Кабінет Міністрів.

Мінекономіки разом з Міноборони мають підготувати та презентувати уряду проєкт у якому, зокрема, передбачено розробка рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов'язаних та можливого скасування відстрочки від призову в разі виявлення необґрунтованих випадків.

"Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - йдеться у документі.

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Центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від прийняття рішень про визначення таких підприємств до врегулювання цього питання.