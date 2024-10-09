Власник Vodafone Україна єдиний подав заявку на приватизацію ОГХК: скільки запропонував

Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Хасанов – власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн, а Цемін Україна запропонувала 3,94 млрд грн.

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Як пише LIGA.net, регіональний директор NEQSOL Володимир Лавренчук в коментарі виданню сказав, що холдинг чекає на завершення процесу приватизації та оголошення офіційних результатів відповідно до чинних процедур.

Відповідно до порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, у випадку подання менше ніж двох заяв про участь в торгах, орган приватизації повинен протягом п'яти робочих днів з дня формування протоколу ухвалити та опублікувати рішення – продається актив чи ні.

За словами Лавренчука, NEQSOL розглядає ОГХК як стратегічну інвестицію.

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"NEQSOL Holding зробив цей крок як потенційний стратегічний інвестор, який у разі визнання переможцем планує разом із виконанням усіх приватизаційних зобов'язань, що охоплюють соціальні, екологічні та технічні аспекти, реалізувати плани з модернізації, розроблення нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини та розширення на глобальних ринках", - прокоментував заявку регіональний директор Володимир Лавренчук.

До війни "Цемін Україна" з групи NEQSOL Holding повідомило про намір придбати 100%-вий пакет акцій ПрАТ "Івано-Франківськцемент" і навіть отримало дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю, однак через війну відмовилося від угоди.

АТ "ОГХК" — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.