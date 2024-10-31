Рада підтримала бюджет України на 2025 рік у першому читанні

Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.

Про це повідомляє заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили", - повідомив він.

За відповідну норму проголосували 247 народних депутатів.

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Нагадаємо:

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні Бюджет 2025 року і проєкт Бюджетних висновків.

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Уряд пізно ввечері 13 вересня схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік.

Бюджет на 2025 рік передбачає скорочення соціальних видатків на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн.

Верховна Рада України підтримала правку №155 по бюджетному законопроєкту на 2025 рік, яка скасовує підвищення зарплат прокурорів на 37%.