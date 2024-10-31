Китай вдарив санкціями по американському постачальнику дронів для України

Американська компанія Skydio, найбільший виробник дронів США та їх постачальник для української армії, зіткнулася з кризою в ланцюзі поставок після того, як Китай ввів санкції, заборонивши китайським компаніям надавати їй критично важливі компоненти.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Skydio наразі шукає альтернативних постачальників через санкції, які також заблокували постачання батарей від єдиного постачальника компанії, розповіли обізнані з ситуацією джерела.

Компанія звернулася по допомогу до адміністрації Байдена. Минулого тижня генеральний директор Адам Брай зустрівся із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом і провів обговорення з високопосадовцями Білого дому.

Реклама:

Американські чиновники занепокоєні тим, що Китай може підірвати ланцюги поставок США та ускладнити постачання дронів, які використовуються для збору розвідданих в Україні.

"Цей момент став переломним для індустрії дронів", — написав Брай у записці для клієнтів, яку отримала Financial Times. "Якщо були якісь сумніви, ця дія чітко показує, що китайський уряд використовуватиме ланцюги поставок як зброю для просування своїх інтересів".

"Це спроба усунути провідну американську компанію дронів і посилити залежність світу від китайських постачальників дронів", — додав він.

Реклама:

Криза для Skydio підкреслює ризики, з якими стикаються американські компанії, що залежать від Китаю, і виникає на фоні занепокоєння іноземного бізнесу щодо використання Китаєм законів про безпеку для затримання місцевих працівників і проведення корпоративних рейдів.

Китай запровадив санкції 11 жовтня проти кількох американських компаній, включаючи приватну компанію Skydio, у відповідь на дозвіл Вашингтона на продаж бойових дронів Тайваню. Нещодавно Skydio отримала контракт з пожежною службою Тайваню.

Санкції було введено до того, як Skydio встигла знайти альтернативних постачальників.

Одне з обізнаних джерел повідомило, що китайська влада відвідала постачальників Skydio, включаючи Dongguan Poweramp — дочірню компанію японської TDK, яка виробляє батареї для дронів, — і наказали їм припинити співпрацю.

У середу Skydio повідомила своїх клієнтів про обмеження кількості батарей, що постачаються разом із дронами через китайські санкції, і попередила, що нових постачальників не очікується до весни.

Skydio обговорює ситуацію з компаніями в Азії, зокрема в Тайвані. Одне джерело повідомило, що американські чиновники звернулися до азійських союзників для обговорення шляхів підтримки компанії. Skydio також контактувала з віцепрезидентом Тайваню Сяо Бі-ким щодо цього питання.

Компанія з Сан-Матео обслуговує корпоративних і державних клієнтів, включаючи армію США. Вона повідомила, що надіслала Україні понад 1000 дронів для збору розвідданих і допомоги у фіксації воєнних злочинів Росії.

Skydio заявила, що її новітня модель X10 стала першим американським дроном, який пройшов українські випробування на захист від радіоелектронної боротьби, що ускладнює його глушіння, а Київ запросив тисячі таких дронів.

Дії Китаю відбуваються в той час, коли Конгрес США розглядає законопроєкт про заборону американцям використовувати дрони китайської компанії DJI, яка домінує на глобальному ринку комерційних дронів.

"Ми підозрюємо, що Skydio стала ціллю Пекіна, оскільки її, ймовірно, розглядають як конкурента DJI", — сказав один американський чиновник. "Якщо є позитивний момент у цій ситуації, то це те, що ми можемо використати цей випадок, щоб прискорити диверсифікацію ланцюгів поставок дронів від Китаю".

Читайте також: Китайські санкції. Чи залишиться Україна без дронів та РЕБу?

Тепер не тільки "шахеди". Як Росія наростила виробництво ударних БПЛА і чим відповідають українські інженери

Нагадаємо:

За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Держава у 2023 році переплатила майже 600 млн грн при закупівлі дронів Autel EVO MAX 4T для потреб Збройних Сил України в межах проєкту "Армія дронів".

Китай посилив експортний контроль за дронами, які можуть використовуватися у військових цілях, у відповідь на зростаючу критику з боку США та їх союзників через підтримку Росії у війні в Україні.