У Мінекономіки пояснили, чому призупинили бронювання для підприємств

Процедуру бронювання призупинили та призначили аудит через аномально швидкий приріст кількості критично важливих підприємств.

Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Починаючи з липня ми побачили аномально швидкий приріст кількості бронювань та компаній, що отримали статус критично важливих підприємств", - розповіла вона.

Свириденко каже, що йшлося про сотні тисяч бронювань, які перевищували показники попередніх місяців і не були обґрунтовані обʼєктивними економічними факторами.

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Тому з ініціативи Міноборони розпочався аудит, щоб перевірити, з чим така динаміка пов’язана. Щоб виключити сумніви, зокрема у військових, і для певності, що це не загрожує обороноздатності.

Проводять аудит комісії при військово-цивільних адміністраціях та міністерства, зокрема те ж Міністерство оборони. Аудит має завершитись до 15 листопада, нагадала міністерка економіки.

Водночас Свириденко вважає, що некоректно давати нові бронювання, поки триває аудит підприємств.

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Нагадаємо:

Уряд протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних.

23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.