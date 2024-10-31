Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк не змінив облікову ставку: її збережуть довше, ніж хотіли

Четвер, 31 жовтня 2024, 14:00 - Артур Крижний , Ярослав Вінокуров

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

Зазначається, що це рішення, за задумом, в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%. 

Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.

Реклама:

У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.  

Нагадаємо:

Правління Національного банку знизило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта до 13% у червні 2024 року.

Реклама:
НБУ
Реклама:
Матеріали за темою
Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки до кінця року 31 жовтня 2024, 12:15
НБУ продовжив термін для продажу Ідея Банку 30 жовтня 2024, 11:57
Касові обороти банків зросли на 12% – НБУ 29 жовтня 2024, 12:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті