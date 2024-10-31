Ціни в Україні зростатимуть швидше, ніж очікувалося: НБУ переглянув прогноз

Національний банк України погіршив прогноз по індексу споживчих цін (ІСЦ) у 2024 - 2025 роках у порівнянні з липневим прогнозом.

Про це йдеться у новому макроекономічному прогнозі регулятора.

Так, прогноз індексу споживчих цін за підсумками 2024 року погіршили з 8,5% до 9,7%, а за 2025 рік - з 6,6% до 6,9%.

Прогноз по базовому ІСЦ теж погіршили. У 2024 році з 7,1% до 9,1%, 2025 році - з 4,5% до 5,7%.

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Це означає, що ціни на товари та послуги в Україні зростатимуть швидше, ніж очікувалося раніше.

Водночас на кінець 2026 року прогноз ІСЦ залишився без змін - 5%, відносно базового - 3,1%.

Нагадаємо:

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Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні, таким чином в річному вираженні вона становить 8,6%.