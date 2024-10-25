Новости 25 октября: план борьбы с коррупцией МСЭК, рост цен на недвижимость

О коррупции в МСЭК. Во исполнение решений СНБО и президента правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

О ценах на недвижимость. С начала 2024 года рынок недвижимости в Украине демонстрирует стабильный рост цен, особенно на однокомнатные квартиры почти во всех областных центрах.

Об электроэнергии в Запорожье. Жителей Запорожья и области призывают готовиться к отсутствию электроэнергии зимой.

О Южноукраинской АЭС. На Южноукраинской АЭС команде МАГАТЭ сообщили, что во вторник вечером энергоблок №1 был отключен от сети примерно на четыре часа.

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О ключевой ставке ЦБ РФ. Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

Эксклюзивы ЭП.

Сердце украинской металлургии. Какие последствия для экономики будет иметь потеря Покровска?

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Что потеряет металлургическая промышленность и вся Украина в случае оккупации Покровска, в интервью ЭП объяснил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.