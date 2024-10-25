На Південноукраїнській АЕС від мережі відключався атомний блок – МАГАТЕ

На Південноукраїнській АЕС команді МАГАТЕ повідомили, що у вівторок увечері енергоблок №1 було відключено від мережі приблизно на чотири години.

Про це йдеться у релізі МАГАТЕ.

Все через помилковий сигнал до систем захисту блоку, при цьому системи безпеки реактора не активувалися. Причини цього інциденту наразі розслідують.

Наразі реактор, один із трьох на станції, знову постачає енергію до мережі.

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Нагадаємо:

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 21 жовтня продовжили моніторингову місію на одній із підстанцій, яка є критично важливою для роботи українських АЕС.