Ціни на однокімнатні квартири зростають, але не скрізь: що відбувається на ринку нерухомості

З початку 2024 року ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання цін, особливо на однокімнатні квартири майже в усіх обласних центрах.

Про це повідомили у OLX Нерухомість.

У Дніпрі та Запоріжжі ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку знизилися майже на 10%, тоді як вартість житла у новобудовах зросла на 1% і 6% відповідно.

Подібна ситуація спостерігається в Херсоні, де на вторинному ринку ціни знизилися на 3%, а на первинному ринку падіння склало аж 28%. У Харкові вартість житла на вторинному ринку впала на 3%, тоді як первинний ринок зріс лише на 1%.

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У Київській області ситуація виглядає інакше: тут на первинному ринку зафіксовано зниження цін на 5%, тоді як на вторинному ринку спостерігається зростання на 4%.

У деяких містах, як-от Одеса та Кропивницький, ціни на однокімнатні квартири залишилися на рівні початку року.

Водночас у більшості обласних центрів, таких як Вінниця, Черкаси, Київ, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Тернопіль, Суми, Львів та Житомир, зафіксовано помірне зростання цін, яке коливається від 2% до 9%.

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Найбільший приріст цін із початку року спостерігається в Ужгороді, де однокімнатні квартири подорожчали на 23% як на первинному, так і на вторинному ринках.

Де найбільше зросла вартість

У Луцьку зростання цін склало 19% на новобудови та 32% на вторинне житло. Подібна ситуація спостерігається і в Рівному, де ціни піднялися на 19% на первинному ринку та на 24% на вторинному.

У Полтаві ціни на новобудови зросли на 12%, тоді як вторинне житло подорожчало на 9%. У Миколаєві первинний ринок додав у ціні 17%, а вторинний – 6%. В Івано-Франківську вартість новобудов залишилася стабільною, однак вторинне житло подорожчало на 14%.

До переліку міст з найвищимі цінами ввійшли Київ, Львів, Ужгород, Чернівці та Дніпро, до яких станом на вересень приєдналося Рівне. У цих містах вартість однокімнатного житла на первинному ринку коливається від 2 до 2,7 млн грн, а на вторинному — від 1,3 до 2,7 млн грн.

Найвищі ціни на житло

Щодо кількості пропозицій, найбільше їх збільшилось у Чернігові, Херсоні, Сумах, Ужгороді, Кропивницькому та Івано-Франківську.

Найбільше зростання активності відгуків на оголошення з продажу квартир відзначається на вторинному ринку у таких містах: Херсон, Хмельницький, Харків, Ужгород, Полтава, Одеса, Кропивницький, Київ та Вінниця.

Загалом аналіз ринку нерухомості за перше півріччя 2024 року підтверджує активне зростання вартості на однокімнатні квартири, що вказує на стабільний розвиток ринку житла в Україні.

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Нагадаємо:

За останні два роки вартість однокімнатної квартири в оренду в Києві зросла на 60%.