У Запоріжжі та області взимку світла може не бути взагалі – голова ОВА

Жителів Запоріжжя та області закликають готуватися до відсутності електроенергії взимку.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

На запитання ведучої про те, чого очікувати жителям міста Запоріжжя та підконтрольної частини області, Федоров відповів, що треба готуватися до того, що електрики не буде взагалі.

"Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

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За його прогнозом, у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - пояснив він.

Що стосується теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні.

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"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає", - продовжив Федоров.

За його словами, Україна звертається до партнерів, щоб вони придбали когенераційні установки.

"Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", - додав він.

Що стосується звичайних генераторів, то як школах, так і в лікарнях вже є генератори, які забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги, підсумував Федоров.