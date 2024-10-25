ЦБ РФ підняв ключову ставку до рекордних 21%

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Такий варіант підвищення ставки фігурував у прогнозах аналітиків, однак більшість експертів очікували підвищення на 1 відсотковий пункт - до 20%.

"Інфляція складається істотно вище липневого прогнозу Банку Росії. Продовжують збільшуватися інфляційні очікування. Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Додаткові бюджетні витрати і пов'язане з цим розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти", - йдеться в повідомленні.

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ЦБ РФ зазначає, що потрібне подальше посилення грошово-кредитної політики, для того, щоб забезпечити повернення інфляції до мети й знизити інфляційні очікування. ЦБ Росії допускає можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні.

Попередній максимум ключової ставки (20%) було встановлено в лютому 2022 року.

Нагадаємо:

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Центробанк РФ 13 вересня всьоме підвищив ключову ставку з липня 2023 року до 19%.