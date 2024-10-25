Уряд озвучив план протидії корупції серед МСЕК

На виконання рішень РНБО та президента уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема план уряду передбачає:

Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.

У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.

МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

Шмигаль стверджує, що у цьому плані "дуже чітко" прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки.

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Нагадаємо:

22 жовтня СБУ викрила керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

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Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн гривень у різних валютах.

Правоохоронці викрили голову МСЕК Харкова, який разом з 12 спільниками, за 2-5 тис. доларів надавав чоловікам фіктивні документи для уникнення мобілізації. Правоохоронці провели 89 обшуків, під час яких вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.