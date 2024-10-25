Уряд озвучив план протидії корупції серед МСЕК
На виконання рішень РНБО та президента уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зокрема план уряду передбачає:
- Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.
- Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки.
- У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
- Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.
- МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.
Шмигаль стверджує, що у цьому плані "дуже чітко" прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки.
Нагадаємо:
22 жовтня СБУ викрила керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.
4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів.
У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.
Правоохоронці викрили у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн гривень у різних валютах.
Правоохоронці викрили голову МСЕК Харкова, який разом з 12 спільниками, за 2-5 тис. доларів надавав чоловікам фіктивні документи для уникнення мобілізації. Правоохоронці провели 89 обшуків, під час яких вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.