Новости 21 октября: в "Укроборонпроме" и "Укрзализныце" новые руководители, потребление электричества растет

О новом гендиректоре "Укроборонпрома": Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначил на должность генерального директора АО Олега Гуляка.

О новом председателе правления "Укрзализныци": Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.

В Украине существенно возросло потребление электроэнергии: 20 октября суточный максимум потребления электроэнергии был зафиксирован вечером. Он был на 10,7% выше, чем в предыдущее воскресенье - 13 октября.

Об открытии Львовского аэропорта: Открытие Львовского аэропорта "обсуждается в экспертных средах" - мэр Садовый.

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О металлургическом комбинате в Мариуполе: Москва обогащает Рамзана Кадырова, позволяя ему грабить Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, ранее принадлежавший Ринату Ахметову.

Эксклюзивы ЭП:

С прицелом на восстановление. Где в Украине открываются строительные заводы

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Отрасль строительства находится в летаргическом состоянии, но предприниматели уже запускают строительные заводы и готовятся к масштабному восстановлению страны.