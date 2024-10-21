 Бізнес-трамплін 2.0
Все разделы
Укр / Рус

Новости 21 октября: в "Укроборонпроме" и "Укрзализныце" новые руководители, потребление электричества растет

Понедельник, 21 октября 2024, 21:00 - Владимир Туник-Фриз

О новом гендиректоре "Укроборонпрома": Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначил на должность генерального директора АО Олега Гуляка.

О новом председателе правления "Укрзализныци": Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.

В Украине существенно возросло потребление электроэнергии: 20 октября суточный максимум потребления электроэнергии был зафиксирован вечером. Он был на 10,7% выше, чем в предыдущее воскресенье - 13 октября. 

Об открытии Львовского аэропорта: Открытие Львовского аэропорта "обсуждается в экспертных средах" - мэр Садовый.

Реклама:

О металлургическом комбинате в Мариуполе: Москва обогащает Рамзана Кадырова, позволяя ему грабить Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, ранее принадлежавший Ринату Ахметову.

Эксклюзивы ЭП:

С прицелом на восстановление. Где в Украине открываются строительные заводы

Реклама:

Отрасль строительства находится в летаргическом состоянии, но предприниматели уже запускают строительные заводы и готовятся к масштабному восстановлению страны.

экономика финансы политика
Реклама:
Материалы по теме
Курс южноафриканского ранда снижается из-за внимания инвесторов к инфляции 21 октября 2024, 19:11
Россия повысит учетную ставку до уровня февраля 2022 года - опрос Reuters 21 октября 2024, 17:30
За неделю Нацбанк продал 675 миллионов долларов 20 октября 2024, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте