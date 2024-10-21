Путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі на розграбування клану Кадирова

Москва збагачує дружнього до Кремля Рамзана Кадирова, дозволяючи йому грабувати металургійний комбінат імені Ілліча, що раніше належав Рінату Ахметову.

Про це повідомляє пресслужба The Wall Street Journal.

ММК ім. Ілліча взяли під контроль люди, близькі до Рамзана Кадирова. Серед них був Руслан Геремеєв.

Руслан і заступник голови міністерства будівництва і ЖКГ Чечні Вахіт Геремеєв є родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова. Половину акцій OOO "ММК Ілліча", що контролює тепер завод, отримав його син Валід.

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Зазначається, що розграбування комбінату йде повним ходом. З території заводу часто виїжджають вантажівки з прокатними виробами, які вирушають у бік Росії.

Окупанти демонтували і відправили в Росію виробничу лінію вартістю 220 млн дол, яка була встановлена незадовго до великої війни.

Ще у вересні 2022 р. московська торгова компанія вивезла із заводу сталевої продукції на 380 тис дол. Інші компанії з Росії потім регулярно продавали вугілля та іншу продукцію, що залишилися на ньому. У січні 2023 р. партію металовиробів на 50 тис дол було експортовано в Узбекистан.

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Через деякий час частка Валіда Корчагіна перейшла до іншої людини, але також пов'язаної з Рамзаном Кадировим, - керівника московського бійцівського клубу "Ахмат" Алаша Дадашова.

Геремеєви, однак, продовжують займатися заводом. "Тут було багато трупів, усе було заміновано", - розповідав Вахіт Геремеєв в інтерв'ю проросійському маріупольському ЗМІ на початку цього року, йдучи у військовій формі територією підприємства. За словами Геремеєва, він закохався в завод і "вже майже став металургом", має намір відновити його роботу до 2026 р., а поки хоче захистити від розграбування.

Алаш Дадашов через ще одну свою маріупольську компанію "Технічні матеріали", якою він володіє на пару з місцевим жителем, колишнім заступником начальника кисневого цеху "Азовсталі" Станіславом Комаровскіім, відправляє в Росію з заводу промислові гази.