Кабмін призначив нового голову правління "Укрзалізниці"
Понеділок, 21 жовтня 2024, 12:52 -
Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
В повідомленні нагадують, що Олександр Перцовський працює в АТ "Укрзалізниця" з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.
Зазначається, що Євген Лященко, який з березня 2023 року займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.
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Крім того, з посад членів правління "Укрзалізниці" звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.
Нагадаємо:
Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишив посаду, підприємство очолить інший член правління Олександр Перцовський.
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