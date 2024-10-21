Кабмін призначив нового голову правління "Укрзалізниці"

Джерело: "Укрзалізниця"

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

В повідомленні нагадують, що Олександр Перцовський працює в АТ "Укрзалізниця" з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Зазначається, що Євген Лященко, який з березня 2023 року займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.

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Крім того, з посад членів правління "Укрзалізниці" звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

Нагадаємо:

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко залишив посаду, підприємство очолить інший член правління Олександр Перцовський.

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