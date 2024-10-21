Обігрівачі та погода: в Україні суттєво зросло споживання електроенергії

20 жовтня добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері. Він був на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі – 13 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Причина такого суттєвого зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема – у вечірні години", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що 21 жовтня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 18 жовтня.

Реклама:

В компанії нагадали, що в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.