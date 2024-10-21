Відкриття Львівського аеропорту "обговорюється в експертних середовищах" – Садовий

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За словами мера Львова, Андрія Садового, питання відкриття аеропорту у Львові "обговорюється в експертних колах".

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (відкриття аеропорту – ЕП) обговорюється в експертних середовищах", - сказав Садовий.

Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.

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"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - сказав Садовий.

Нагадаємо:

У понеділок, 15 липня, відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.

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Відкриття аеропорту у Львові відкриває нові можливості для іноземних інвесторів та іноземних туристів.