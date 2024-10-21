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В "Укроборонпромі" призначили нового гендиректора: було 20 претендентів

Понеділок, 21 жовтня 2024, 09:56 - Віктор Волокіта
 
Олег Гуляк
фото: укроборонпром

Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду генерального директора АТ Олега Гуляка.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому". 

Як йдеться в повідомленні, призначенню передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. 

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З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – зазначає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Нагадаємо:

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Колишній гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін став очільником Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Укроборонпром
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