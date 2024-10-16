Новости 16 октября: Украина среди экономически несвободных стран, возможная оккупация Покровска, рост пенсий

О рейтинге экономической свободы. Украина ухудшила свои позиции и снова оказалась в группе самых экономически несвободных стран мира.

О Минобороны. "Государственный оператор тыла" Министерства обороны прекращает работу с поставщиком "Трейд Гранит Инвест" в Донецкой области и применяет к нему оперативно-хозяйственные санкции, чем запрещает участвовать в тендерах ДОТ в течение 12 месяцев.

Об оккупации Покровска. Российские войска приближаются к Покровску на востоке Украины, ставя под угрозу добычу коксующегося угля, необходимого для украинской металлургической промышленности.

О росте пенсий. По состоянию на 1 октября 2024 года, по сравнению с прошлым годом, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реально, с учетом инфляции, - на 0,7%.

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Об атаке на энергообъекты. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

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Зарплаты стремительно растут. Причем здесь бронирование?

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За год заработные платы в Украине выросли на 20%. Способствуют этому спрос на рабочие специальности и, вероятно, бронирование.

Урожай меньше, а доходы больше. Особенности жатвы 2024 года

Какие культуры пострадали больше всего и сколько Украина может заработать на экспорте зерна?