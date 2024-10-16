Металурги б'ють на сполох: окупація Покровська кратно обвалить виробництво сталі

Російські війська наближаються до Покровська на сході України, ставлячи під загрозу видобуток коксівного вугілля, необхідного для української металургійної промисловості.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Шахта, яка розташована приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним в Україні джерелом вугілля, що використовується для виробництва коксу — ключового компоненту у сталеварінні. Металургія є другою за значенням після сільського господарства галуззю, що приносить Україні валюту.

Голова асоціації українських металургів Олександр Каленков попереджає, що втрата Покровської шахти може призвести до значного скорочення виробництва сталі.

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За його словами, очікувалося виробництво до 7,5 мільйона тонн сталі у 2024 році та 10 мільйонів у 2025 році, але в разі втрати Покровська цей показник може впасти до 2-3 мільйонів тонн, що на 50 та 70% менше.

Проблему загострює складність імпорту вугілля через військові ризики та те, що українські порти більше пристосовані для експорту, а не для імпорту. Водночас імпорт вугілля, за словами Каленкова, підвищить витрати на виробництво.

Альтернативними джерелами вугілля можуть стати США та африканські країни, включаючи Південну Африку. Деякі підприємства, такі як "АрселорМіттал Кривий Ріг", уже накопичують запаси на випадок перебоїв у постачанні.

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Джерело в сталеливарній промисловості повідомило, що виробники сподіваються знайти альтернативні джерела коксівного вугілля в інших регіонах України, якщо шахти в Покровську будуть захоплені, але імпорт, безсумнівно, буде необхідний. Це збільшить витрати на виробництво, роблячи українську сталь менш конкурентоспроможною.

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