Пенсії в Україні зросли, проте їх "з'їла" інфляція
Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реально, з урахуванням інфляції, - на 0,7%.
Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
Середня пенсія на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн.
Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:
- 25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 тисяч грн.
- 35,9% – від 3001 до 5 000 грн.
- 25,6% - від 5001 до 10 000 грн.
- 12,7% - понад 10 000 грн.
"Порівняно з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, реально (з урахуванням річної інфляції) – зросла на 0,7%", - повідомив Гетманцев.
Так, підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але "принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін насамперед коштом щорічного перерахунку пенсій у березні цього року", стверджує нардеп.
Фінансове становище Пенсійного фонду за перші три квартали 2024 року залишалось відносно стабільним, що підкріплюється зростанням середніх зарплат в економіці та збереженням значних виплат грошового забезпечення військовим.
За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (- 6,8 млрд грн).
Утім це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у II і III кварталах план перевиконувався. Проти аналогічного періоду минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (+53 млрд грн).