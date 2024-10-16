Пенсії в Україні зросли, проте їх "з'їла" інфляція

Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, але реально, з урахуванням інфляції, - на 0,7%.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Середня пенсія на 1 жовтня 2024 року склала 5 851,9 грн.

Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

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25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 тисяч грн.

35,9% – від 3001 до 5 000 грн.

25,6% - від 5001 до 10 000 грн.

12,7% - понад 10 000 грн.

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, реально (з урахуванням річної інфляції) – зросла на 0,7%", - повідомив Гетманцев.

Так, підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим, але "принаймні воно дефльовано на зростання споживчих цін насамперед коштом щорічного перерахунку пенсій у березні цього року", стверджує нардеп.

Фінансове становище Пенсійного фонду за перші три квартали 2024 року залишалось відносно стабільним, що підкріплюється зростанням середніх зарплат в економіці та збереженням значних виплат грошового забезпечення військовим.

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За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (- 6,8 млрд грн).

Утім це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у II і III кварталах план перевиконувався. Проти аналогічного періоду минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (+53 млрд грн).