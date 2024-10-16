Ворог атакував енергооб'єкти у 4 областях: Херсонщина та Миколаївщина частково без світла
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
У Миколаївській області через технологічні порушення знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та промисловість. Живлення було відновлено за резервною схемою.
Сьогодні вранці з технологічних причин знову вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмились побутові та промислові споживачі міст Херсон, Миколаїв, а також частково Миколаївської і Херсонської областей. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.
Своєю чергою, в "Укренерго" підтвердили інформацію про те, що на ранок знеструмлені споживачі у частині Миколаївської та Херсонської областей (включно з обласними центрами – Миколаєвом і Херсоном).
Наразі енергетики вже працюють над усуненням причин відключення. Протягом кількох годин усі споживачі мають бути заживлені.
Нагадаємо:
Вранці 16 жовтня місто Херсон і Миколаїв залишилося без електропостачання.