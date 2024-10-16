Україна повернулася до найменш економічно вільних країн

Україна погіршила свої позиції та знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.

Про це повідомляється зі світу "Економічна свобода у світі" канадського Інституту Фрейзера.

Україна в оновленому рейтингу зайняла 150-те місце серед 165 країн і територій порівняно зі 113-м минулого року.

Таке падіння є результатом того, що рейтинг вперше враховує дані, зібрані після початку повномасштабного вторгнення.

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Поруч з Україною в кінці рейтингової таблиці опинилися такі країни, як Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Зімбабве та Венесуела.

Оцінки України за ключовими компонентами економічної свободи:

Розмір уряду: погіршення із 7,29 до 5,83.

Правова система та права власності: погіршення із 4,58 до 4,37.

Доступ до надійних грошей: погіршення із 6,39 до 4,68.

Свобода міжнародної торгівлі: погіршення із 6,68 до 6,05.

Регулювання ринку праці та бізнесу: погіршення з 5,37 до 4,67.

Також повідомляється, що Гонконг очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на другу позицію. За ними традиційно слідують Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також у першому квартилі вже багато років перебувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва.

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Зазначається, що середній світовий показник економічної свободи продовжує знижуватися.

Рівень глобальної економічної свободи досяг свого піка у 2019-му, але протягом наступних трьох років він знизився, що є безпрецедентним за понад 25 років вимірювання економічної свободи.