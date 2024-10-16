Агенція Міноборони зупинила роботу зі скандальним постачальником продуктів для військових

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони припиняє роботу з постачальником "Трейд Граніт Інвест" у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Зазначається, що строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов'язання.

"Причиною стало використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку. За результатами детального вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами. Це ставить під сумнів в тому числі безпосередньо якість і самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження", йдеться в повідомленні.

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У міністерстві розповіли, що інцидент стався у військових частинах на Донецькому напрямку. З 28 жовтня військовослужбовців забезпечуватимуть постачальники з сусідніх областей. У разі потреби буде залучений інший постачальник через механізм рамкової угоди.

"Доброчесність - одна з основних вимог для постачальників ЗСУ. Якщо ми отримуємо інформацію про можливу недоброчесність постачальника, ми негайно реагуємо. Так сталося і з постачанням тушонки із анульованими документами якості. Ми провели аналіз, в результаті якого встановили, що Трейд Граніт Інвест неправомірно використав протокол випробувань на більший обсяг продукції, ніж було ним затверджено. Такі дії не можуть залишитися без наслідків, тому ми застосували до компанії санкції.

Також тепер ми збільшуємо всім постачальникам штрафи за аналогічні порушення з 20% до 100% від вартості продукції. Сподіваюся, це стане уроком для них та запобіжником від вчинення таких недоброчесних дій", - сказав Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ.

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Нагадаємо:

ТОВ "Трейд Граніт Інвест" регулярно отримує замовлення на постачання продуктів для військових.

На початку року Апеляційний суд підтримав позовні вимоги ТОВ "Трейд Граніт Інвест" щодо оскарження процедур закупівель продуктів харчування, оголошених Державним оператором тилу (DOT) 2 лютого.