Новости 30 сентября: "Энергоатом" бросился защищать АЭС от дронов, отключения зимой неизбежны

О "Энергоатоме". "Энергоатом" только 25 сентября 2024 года заключил соглашение стоимостью 509 млн грн на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции.

Из-за коррупционных скандалов маловероятно, что "Энергоатом" привлечет миллиарды долларов на строительство новых атомных реакторов.

Об экономическом бронировании. Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование надо было давно ввести. В то же время этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности.

О долгах по зарплатам. Крупнейшими должниками по зарплатам оказались государственные предприятия и акционерные общества - на них приходится 62,6% судебных производств по долгам.

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О ворованном угле. Российская компания "Торговый дом „Донской уголь" собирается в октябре начать экспорт угля из оккупированного Донбасса через порт Мариуполя.

Об отключениях зимой. Дефицит генерации и отключения света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в день.

Эксклюзивы ЭП:

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Никто в мире не смог бы выполнить требование Зеленского: как мобильные операторы готовятся к отключениям света

С 1 октября мобильные операторы должны были бы обеспечить 10-часовую работу 60% базовых станций без света. Этого уже точно не произойдет, но что делать абонентам?