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Державні підприємства мають найбільшу кількість боргів по зарплатах – аналітика

Понеділок, 30 вересня 2024, 15:31 - Артур Крижний

Найбільшими боржниками по зарплатах виявилися державні підприємства та акційонерні товариства - на них припадає 62,6% судових проваджень з боргів.

Про це йдеться в аналітиці Центра Разумкова.

"Найбільшими боржниками виявилися державні підприємства та акціонерні товариства, на їхньому рахунку понад 11 та 9 тисяч судових проваджень відповідно, що становить 33,8% та 28,8% усіх боргів", - йдеться у повідомленні.

Слідом за ними йдуть товариства з обмеженою відповідальністю - 4,9 тис. випадків або 14,2%.

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На дочірні та комунальні підприємства припадає 12,5% та 4,3% усіх заборгованостей.

"Ці цифри говорять про глибоку кризу у державному секторі. Коли підприємства, що належать державі, не спроможні виплатити зарплати своїм працівникам, це не просто проблема - це сигнал тривоги для всієї економіки", - додали в Центрі Разумкова.

Загалом, за даними сервісу "Опендатабот" з посиланням на дані Міністерства юстиції України, в Україні станом на серпень зареєстровано понад 34 тис. боргів із зарплати.

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Нагадаємо:

У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.

Середня заробітна плата працівників державних органів у серпні 2024 року становила 55,8 тис грн. З початку 2024 року вона зросла.

зарплата Україна
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