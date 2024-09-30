Росія планує у жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу – росЗМІ

Російська компанія "Торговий дім "Донське вугілля" збирається в жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу через порт Маріуполя.

Про це заявив один із керівників окупаційної російської адміністрації в Донецькій області Андрій Чертков, пише "РБК".

Переговори про постачання вугілля з Донбасу тривають із потенційними покупцями з Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії, підтвердив гендиректор підприємства Олег Князєв.

За словами знайомого з планами "Донського вугілля" джерела російського видання "РБК", експорт може йти через порти тимчасово окупованого Маріуполя, Таганрога і Ростова-на-Дону, а також залізницею через Азербайджан та Іран.

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Нагадаємо:

Нідерландська компанія Stiron B.V., яка купувала вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей за "схемами Курченка", вклала 10 млн євро в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON).

Компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) відмовилась купувати вугілля в Росії.

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