"Військових не переконаєте": Марченко озвучив складні питання про економічне бронювання

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Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що економічне бронювання треба було давно запровадити. Водночас це питання досі дискутується через свою складність.

Про це міністр заявив під час дискусії від lb.ua.

"Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді", – зазначив Марченко.

Міністр нагадав, що механізм бронювання в країні існує – заброньовано вже мільйон чоловіків. "Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще", – додав він.

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За словами Марченка, дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається.

"Питання економічного бронювання досі дискутується", – зазначив Марченко.

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Кабінет міністрів України напрацьовує з бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть впроваджені.