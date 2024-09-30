"Енергоатом" може не знайти гроші на будівництво нових реакторів через корупцію – FT

Через корупційні скандали малоймовірно, що "Енергоатом" залучить мільярди доларів на будівництво нових атомних реакторів.

Про це пише газета Financial Times.

Три діючі атомні станції України виробляють майже половину електроенергії країни, і через 10 років потрібно буде замінити два реактори.

У січні Галущенко оголосив, що "Енергоатом" розпочне будівництво чотирьох нових реакторів. Однак малоймовірно, що компанія, яка була втягнута у корупційні скандали, зможе залучити мільярди доларів, необхідних для цього проєкту.

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План Галущенка щодо закупівлі старих російських технологій у Болгарії за 600 мільйонів доларів було зупинено після протестів депутатів цього літа.

Єдина українська енергетична компанія, яка змогла залучити значне міжнародне фінансування, — це державний оператор "Укренерго". Але після суперечливого звільнення його керівника Володимира Кудрицького 3 вересня подальші інвестиції опинилися під питанням, пише газета.

Кудрицький сказав, що схема кредитів для інвесторів у малі електростанції, запроваджена в липні, призведе до появи десятків нових гравців на ринку та створить конкуренцію для "Енергоатому", що міністерство енергетики намагалося відкласти.

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Нагадаємо:

Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича.

Директору з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом" Олександру Скопичу, якого в суботу затримали на хабарі, обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.