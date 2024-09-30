Відключення неминучі: у найкращому випадку взимку не буде світла до 5 годин на день – FT

Дефіцит генерації взимку та відключення світла неминучі, а у найкращому випадку електроенергії не буде до 5 годин на добу.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на слова енергетиків.

Зазначається, що навіть за найкращого сценарію, цієї зими країна стикнеться з п'ятигодинними щоденними відключеннями електроенергії, за даними компанії ДТЕК — і це за умови, що Росія більше не атакуватиме енергосистему і температура не впаде нижче -15 градусів.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але для забезпечення енергетичної безпеки в майбутні зими ми повинні децентралізувати енергетичну систему", — заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Основна проблема цієї зими полягає в пошкодженні основних електростанцій, а не підстанцій, більшість з яких захищені укриттями й швидко ремонтуються, зауважив колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Дефіцит та відключення неминучі", — сказав він. "Питання в тому, наскільки вони будуть великими чи малими, і це залежить від того, наскільки добре захищені електростанції. Протиповітряна оборона є критично важливою, і децентралізація має відбуватися паралельно".

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Міністр енергетики Герман Галущенко зазнав критики за дворічну затримку децентралізації енергетики: відомство почало діяти в цьому напрямку лише влітку, а до цього лобіювало будівництво дорогих атомних реакторів.