Новости 25 сентября: ТЦК на заводах, секретный проект России, Viber в Дія.City
О ТЦК: Бизнес-ассоциации призывают правительство Украины разработать и принять целесообразный механизм экономического бронирования на фоне мобилизации работников.
О секретном проекте России: Россия имеет в Китае программу для разработки и производства беспилотников для войны в Украине.
О Viber: Украинское представительство Rakuten Viber стало резидентом Дія.City.
О производстве стали: В случае потери Покровска Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля.
О курсе валют: Средний курс доллара к гривне в банках Украины уменьшился в среду 25 сентября на 3 копейки, евро упал на 5 копеек.
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