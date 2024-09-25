ТЦК приходить на металургійні заводи і мобілізує працівників замість пошуку ухилянтів – об'єднання

Бізнес-асоціації закликають уряд України розробити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання на тлі мобілізації працівників.

Про це йшлося під час обговорення питання економічного бронювання на форумі ЕП "Український експорт: вікно відчиняється?".

"ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці", - зазначив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

При тому, що всі підприємства об'єднання визнані критично-важливими для економіки, на них мобілізовано в середньому 20% працівників. Наприклад, на заводі "АрселорМіттал" у Кривому Розі вже мобілізовано 3,5 тисячі робітників, на підприємствах "Метінвесту" - близько 10 тисяч робітників, каже Каленков.

Реклама:

"Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і інших регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім у інших галузях", - зазначив він.

Крім того, за словами першого заступника генерального директора "Інтерпайп" Дениса Морозова, промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників, що ускладнює роботу.

Підприємці закликали уряд розробити таку модель бронювання, яка б враховувала економічну складову бізнесу, бо вона у всіх різна.

Реклама:

"Будь-який підхід, де враховується заробітна плата - це також спірне рішення", - вважає Олександр Каленков.

Нагадаємо:

Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, а запрацювати воно має у жовтні-листопаді.