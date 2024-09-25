Банки України оновили курс долара та євро: скільки коштує валюта

Середній курс долара до гривні у банках України зменшився у середу 25 вересня на 3 копійки, євро впав на 5 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,70 грн (курс на 24 вересня – 41,25 - 41,73 грн);

Євро – 45,90 - 46,50 грн (курс на 24 вересня – 45,90 - 46,55 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,55 – 41,65 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,38 – 46,56 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк – 41,15 - 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,64 грн.

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