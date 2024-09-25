Росія має секретний проєкт розробки військових безпілотників у Китаї – Reuters

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Росія має в Китаї програму для розробки та виробництва безпілотників для війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Росія створила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіуса дії для використання у війні проти України.

ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", розробило і провело льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою "Гарпія-3" (G3) в Китаї за допомогою місцевих фахівців.

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"Купол" повідомив міністерству оборони, що він може виробляти безпілотники, включаючи G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброя могла бути використана в "спеціальній військовій операції" в Україні - термін, який Москва використовує для позначення війни.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні введені суворі заходи контролю за експортом безпілотників.

Минулого тижня американські офіційні особи висловили занепокоєння щодо того, що вони назвали підтримкою Китаєм російської військової машини.

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Дрон "Гарпія-3" здатний летіти на відстань понад 2000 км. Корисне навантаження становить 50 кг, йдеться у звіті Купола для Міноборони РФ. Зразки "Гарпії" та деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені у Росію для подальших випробувань, знову ж таки із залученням китайських експертів.

Компанія "Купол" отримала сім військових безпілотників, виготовлених у Китаї, включно з двома "Гарпіями", у свою штаб-квартиру в місті Іжевськ. Рахунки-фактури, в одному з яких вимагається оплата в китайських юанях, не вказують дати доставлення дронів та не ідентифікують постачальників у Китаї.

Повідомляється, що доставлення зразків безпілотників компанії "Купол" було першим конкретним доказом того, що дрони, виготовлені в Китаї, були доставлені в Росію з початку великої війни в Україні.

Нагадаємо:

Україна вважає Китай найбільшою проблемою через те, що більшість компонентів у російській зброї на полі бою в Україні китайського виробництва.