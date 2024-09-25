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Rakuten Viber став резидентом Дія.City

Середа, 25 вересня 2024, 12:03 - Артур Крижний

Українське представництво Rakuten Viber стало резидентом Дія.City.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що Україна — важливий ринок для компанії. За даними Rakuten, застосунком користуються 98% українців зі смартфонами.

На початку 2024 року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі.

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Нагадаємо:

Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

Дія
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