Привіт з Танзанії. Як український бізнесмен заробляє на вітаннях з Африки

Привітання, записані на відео відомими блогерами, кінозірками або групою людей, існують у світі давно і користуються шаленою популярністю. Кожен охочий може замовити коротке відеопривітання з днем народження чи іншим святом для будь-якої людини та з будь-якої нагоди.

Останні кілька років у соціальних мережах публікують дедалі більше відеопривітань з Африки, на яких місцеві жителі тримають роздруковану фотографію іменинника та говорять побажання рідною мовою отримувача.

Закони вільного ринку працюють таким чином, що за наявності попиту з'являється пропозиція. У співпраці з жителями африканських країн десятки компаній щороку створюють сотні тисяч відеопривітань. Один із таких сервісів – Hello from Africa – працює в Україні.

Замовити персоналізоване відео з танцями та привітаннями для будь-якої події так само легко, як зробити онлайн-замовлення піци. Hello from Africa щомісяця отримує сотні замовлень, більшість з яких – від українців. Короткі відео вартістю 50 дол дозволяють компанії щомісяця заробляти понад 1,5 млн грн.

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Персоналізовані відео з Африки

Оформити привітання з Африки легко: пошук у Google видає кілька сервісів, що пропонують за короткий час підготувати відеопривітання за конкретним запитом. Сайти сервісів мають схожу структуру та набір послуг. Замовник обирає тему привітання, музику і команду, що записуватиме відео.

При оформленні привітання користувач додає фото героя і текст, який мають сказати у відео. Виконавці можуть виголосити коротке привітання, станцювати, задути імпровізовані свічки на торті, поцілувати портрет.

"Після оплати готове відео надсилається на електронну пошту чи месенджер протягом двох-трьох днів. Також можна замовити термінове відео, яке знімається наступного дня", – розповідає власник Hello from Africa Владислав Фастівець.

До організації привітань з Африки Фастівець будував бізнес у логістиці. Підприємець не створював Hello from Africa, а придбав готовий проєкт за 5 млн грн згідно з даними порталу для купівлі-продажу готового бізнесу Business asset. Фастівець підтвердив цю інформацію.

"Я шукав онлайн-бізнес, розглядав інтернет-магазини, SaaS-проєкти (модель надання програмного забезпечення, коли користувач отримує доступ до програми через інтернет – ЕП) та застосунки. Натрапив на оголошення про Hello from Africa, ідея мені сподобалася. Раніше я вже бачив такі відео. Вирішальним фактором стали фінансові показники проєкту, зокрема його окупність" – каже бізнесмен.

фото hello-from-africa.com

Усі відео Hello from Africa знімаються в Танзанії, країні, розташованій на березі Індійського океану на сході Африки.

Працівники поділені на дві команди: перша – 17 людей у Танзанії, друга – 15 людей в Україні. Для першої команди, яка складається з місцевих мешканців, Фастівець орендує офіс. У штаті є оператор і відповідальна за зйомки та виконання замовлень особа.

Проте не всі компанії в цьому бізнесі працюють аналогічно. Більшість сервісів замовляють відео через аутсорс у локальних команд. Ба більше, інколи такі відео можуть навіть не зніматися в Африці.

"Це класичний дропшипінг (бізнес-модель, коли продавець приймає замовлення від клієнтів, але товар відправляється зі складу постачальника без зберігання на власних складах – ЕП), тільки у сфері відеопривітань", – пояснює Фастівець.

За понад два роки команда Hello from Africa створила 17 тис. відео. Темами привітань можуть бути будь-які свята: від дня народження до весілля. Існує опція індивідуального відео, де клієнт сам визначає, як воно має виглядати і що повинні робити актори.

Як заробляють

Вірусність відеопривітань у мережі свідчить не тільки про велику кількість сервісів, які пропонують свої послуги, а й про високий попит. Сезонність у цьому бізнесі не є ключовою, однак у певні святкові дні, такі як День святого Валентина, кількість замовлень значно збільшується.

Зазвичай Hello from Africa щомісяця виконує від 600 до 850 замовлень. Вартість одного відео варіюється від 50 дол. до 66 дол., окремі комерційні пропозиції (для бізнесу) можуть коштувати кілька сотень доларів. Однак переважна більшість замовлень припадає саме на приватні привітання.

Місячний дохід такого бізнесу становить 1,5-2 млн грн. В описі онлайн-бізнесу на Business asset вказано, що за останні 12 місяців дохід Hello from Africa становив понад 632 тис. дол., а прибуток – понад 165 тис. дол. За словами Фастівця, показники в оголошенні на 5-10% перебільшені, хоча динаміка коректна.

фото hello-from-africa.com

Джерела доходу такого бізнесу прості: більше замовлень – більший прибуток. Зростання кількості замовлень залежить від інвестицій у маркетинг, що дозволяє розширити аудиторію. Витрати на маркетинг можуть стати значною частиною бюджету.

"Останні два місяці були прибутковими. Недавно ми найняли директора з маркетингу та збільшили команду фахівців з платного трафіку, тому цього місяця, імовірно, не досягнемо окупності. Однак рухаємося в напрямку зростання", – зазначає Фастівець.

Танзанійці в Hello from Africa отримують фіксовану зарплату і можуть отримати бонуси за кількість відео. Крім того, команда оновила офіс у Танзанії, що, за словами Фастівця, може збільшити ефективність роботи і дозволить знімати до 50 відео на день.

Конкуренція

Компанію Hello from Africa до її придбання Фастівцем заснував українець у Польщі. Бізнес орієнтований на користувачів Центральної та Східної Європи, зокрема України, Польщі та Чехії.

"Географія наших клієнтів виглядає так: Україна – 50%, Польща – 30%, решта – Чехія, Туреччина, Казахстан. Основна частка наших клієнтів – українці, оскільки багато з них зараз живуть у ЄС", – каже Фастівець.

За його словами, в Україні Hello from Africa не має аналогів з такою ж розвиненою інфраструктурою виконавців, масштабом і кількістю клієнтів. Проте привітання з Африки є лише частиною загального ринку привітальних сервісів, де конкуренція значно вища.

У 2017 році світ побачив сайт обміну відеофайлами Cameo. Сервіс дає змогу замовити персоналізоване привітання від знаменитостей. У 2020 році до платформи приєдналися понад 30 тис. відомих людей. У період пандемії сервіс отримав найбільшу популярність. Компанію оцінили 1 млрд дол., а її штат розширився до 400 працівників.

Нині Cameo переживає не найкращі часи: на 2023 рік кількість працівників скоротилася до 33 осіб, а сервіс зіткнувся із судовими позовами з боку уряду США та низкою скандалів.

У 2023 році російські пропагандисти замовили відео через Cameo та схожі сервіси, аби створити враження, що американські знаменитості звинувачують президента Зеленського в корупції та наркозалежності, чим виправдовують вторгнення РФ.

Головна сторінка сайту Cameo, на якій показані деякі знаменитості з його списку Фото Cameo

На думку аналітика Enders Analysis Джозефа Тісдейла, популярність Cameo була значною мірою викликана пандемією, коли знаменитості мали більше часу для запису відео, а споживачі шукали оригінальні подарунки в умовах обмежених можливостей. Після пандемії попит на такі відео знизився, оскільки і знаменитості, і користувачі перемкнулися на "безковідний" спосіб життя.

Для української аудиторії ніша привітань з Африки відносно нова. Для власної популяризації Hello from Africa часто сама створює відео з привітаннями відомих українців. Серед таких відео є привітання президента Володимира Зеленського, блогера Ігоря Лаченкова та співачки Насті Каменських.

За словами Фастівця, конкуренти, які створюють відеовітання з африканських країн, часто використовують тактику зниження ціни за послугу. На його переконання, така стратегія навряд чи приведе до успіху. Ринок відеопривітань з Африки непублічний, тому ЕП не вдалося знайти інформацію про власників інших компаній.

Команда Hello from Africa націлилася на англомовні ринки і працює над новим видом контенту. Залучення нової аудиторії дозволить розширити сервіс відеопривітань і мати команди не тільки в Африці, а й в Австралії та Латинській Америці, каже бізнесмен.

Етична сторона бізнесу

Попри популярність сервісів відеопривітань з Африки, в інтернет-користувачів виникають запитання щодо етичності таких відео. Мовляв, привітання африканців підкреслює расистські та колоніальні стереотипи.

Бізнес відеопривітань з Африки, як й інші розважальні індустрії, дійсно має темну сторону. Проте вона стосується країн Сходу, а не Заходу. Взимку 2020 року в китайських соціальних мережах завірусилося відео, у якому група африканських дітей з усмішкою на обличчі та ентузіазмом повторюють слова: "Я чорний монстр і мій IQ низький".

Це відео шокувало мережу та спонукало редакцію BBC Africa провести розслідування. Журналісти показали, як китайська індустрія створення відео експлуатує дітей на африканському континенті. Цікаво, що расистські відео з Африки набувають популярності саме серед жителів країни, яка на міжнародній арені позиціонує себе як лідера та захисника всього глобального півдня.

Можливість появи подібних відео в Hello from Africa заперечують. "Наші менеджери ретельно перевіряють усі замовлення та переглядають готові відео. Ми не приймаємо замовлення, якщо вони містять жарти або натяки на расизм чи ксенофобію. Крім того, усі наші співробітники в Танзанії є штатними працівниками, тому участь дітей у відео виключена", – підкреслює Фастівець.

Стосовно питань експлуатації танзанійців Фастівець пояснює, що кожен працівник має фіксований графік роботи, а їх місячна заробітна плата становить близько 400 дол, що двічі більше від середньої в країні.

"Так, знімати відео протягом усього дня непросто, але вони отримують хорошу оплату та нормальні умови праці. Ба більше, співробітники намагаються залучити до роботи своїх друзів. Зараз я ще більше залучений до процесу рекрутингу місцевих жителів, щоб краще контролювати цей процес", – додає Фастівець.

Hello from Africa використовує у своїй роботі не расовий контекст, а географічний. Іншими словами, основна цінність відео в тому, що вони записані в Африці, на іншому континенті. Як зазначає власник, "учасникам свята приємно, що люди з іншої частини світу бажають їм усього найкращого".