Новости 19 сентября: отключение света зимой, проблемы с "Киевстаром", учетная ставка

Об отключении света зимой. По прогнозам экспертов, которых опросила Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

О проблемах с "Киевстаром". Пользователи крупнейшего украинского оператора "Киевстар" массово жалуются на сбой: у некоторых отсутствует мобильная связь.

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на текущем уровне 13%.

О приватизации госбанков. Верховная Рада одобрила в целом законопроект #11474 об особенностях приватизации госбанков.

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О ценах на нефть. Цены на нефть мало изменились в четверг, поскольку опасения относительно спроса сдержали возможные выгоды от большего, чем ожидалось, снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

О закупке дронов. ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны в сентябре по результатам тендеров заключила соглашения на поставку 1300 дронов DJI Mavic различных модификаций на 162,69 млн грн.

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