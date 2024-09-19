Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
Четвер, 19 вересня 2024, 12:58 -
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт #11474 про особливості приватизації держбанків.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"За" законопроєкт проголосували 260 нардепів.
Зокрема, норма дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави.
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Крім того:
- розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Нагадаємо:
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати у другому читанні за законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
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