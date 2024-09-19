Рада схвалила закон про приватизацію держбанків

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт #11474 про особливості приватизації держбанків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" законопроєкт проголосували 260 нардепів.

Зокрема, норма дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави.

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Крім того:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;