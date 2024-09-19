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Рада схвалила закон про приватизацію держбанків

Четвер, 19 вересня 2024, 12:58 - Артур Крижний

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт  #11474 про особливості приватизації держбанків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" законопроєкт проголосували 260 нардепів.

Зокрема, норма дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави.

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Крім того:

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати у другому читанні за законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. 

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Економічна правда
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