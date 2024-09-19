Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Як працює програма "Національний кешбек", за купівлю яких товарів можна отримати кошти від держави та на що їх можна витратити?

Що таке "Національний кешбек"? "Національний кешбек" – це державна програма підтримки українських виробників, в межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. Бета-тестування програми стартувало 2 вересня 2024 року. За цей час уже 1,2 мільйона українців відкрили картки для отримання виплат, а держава нарахувала майже 3 млн грн кешбеку. У Мінекономіки розраховують, що до програми долучиться близько 10 мільйонів людей. У відомстві кажуть, що протягом вересня збиратимуть відгуки про її роботу, доопрацьовуватимуть та переглядатимуть умови. Крім цього, постійно розширюється перелік виробників та товарів, які стануть частиною "Національного кешбеку". У програмі беруть участь п'ять сторін: продавець, виробник, банк, державна платформа на основі "Дії" та покупець. Відповідно, щоб в кінцевому результаті покупець отримав кешбек, до неї повинна доєднатися кожна сторона. Банк – надати можливість відкрити картку "Національний кешбек", виробник – додати товар до переліку тих, на які нараховується кешбек, а торговельна мережа – продати цей товар. Реклама:

Які банки беруть участь у програмі? Наразі у програмі беруть участь 11 банків: Приватбанк, Ощадбанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ, Укрсиббанк, monobank (Універсал Банк), Акордбанк, Глобус, Укргазбанк, Банк Кредит Дніпро. Станом на 1 серпня в цих установах були відкриті 59,3 млн рахунків фізичних осіб. Щойно програма стартувала, деякі банки почали одразу ж пропонувати своїм клієнтам отримати картку для накопичення кешбеку. Якщо відповідне сповіщення не прийшло, то послугу можна знайти самостійно у банківському застосунку, написати повідомлення в підтримку або звернутися у відділення. Кешбек від Зеленського: що за програма та скільки держава буде платити за купівлю українського Банки змагаються за те, аби клієнти відкривали картку для отримання кешбеку саме у них, тому пропонують додаткові переваги. Наприклад, у Сенс Банк можна отримати додаткові 2% бонусів від тієї суми, яка нараховується в рамках національного кешбеку. У Приватбанку пішли далі – підключивши цю послугу можна отримувати "кешбек на кешбек". Клієнтам нараховуватимуть 10% винагороди за кожну оплату карткою, на яку нараховується державний кешбек. ПУМБ та Укргазбанк проводять розіграші призів для тих хто відкриє в них таку картку. До участі у програмі можна підключити одразу кілька платіжних карток, з яких оплачуються покупки, навіть з різних банків, відкривши в кожному окрему. Однак у підсумку, коли настане час виводити кешбек, зробити це можна буде лише на одну картку, яка підв’язана у "Дії".

Як доєднатися до програми? Щоб долучитися до "Національного кешбеку", потрібно зайти у мобільний застосунок "Дія" у розділ "Сервіси" та обрати відповідну програму. Далі сервіс запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо ж картка вже є, то у застосунку треба буде лише обрати її. Саме у "Дії" можна буде переглядати історію нарахування та виплат кешбеку. Жодних додаткових операцій зі своїми картками, з яких будуть оплачуватися покупки, проводити не треба, якщо вони зареєстровані для участі у програмі в банківському застосунку або відділенні.

Чи безпечно користуватися кешбеком? Долучаючись до програми, особа надає державі доступ до інформації про розрахунки своєю карткою. Хоча в уряді не вважають, що це якось порушує банківську таємницю. Так, заступниця міністра економіки Надія Бігун у подкасті "Хроніки економіки" запевняла, що участь у програмі цілком безпечна. Долучаючись до неї, користувач дає згоду на передання інформації про транзакції тільки для нарахування кешбеку. "Дія" цю інформацію "не зберігає та нікуди не передає". Заробити 10% на купівлі українського: як працюватиме національний кешбек? "Немає ніяк підстав вважати, що ця інформація буде використана для якихось інших потреб", – наголошувала Бігун.

За які товари можна отримати кешбек? Отримати кешбек можна на товари українського виробництва, зокрема лікарські та медичні вироби, які виробник додав до спеціального переліку. На сайті "Зроблено в Україні" можна перевірити, чи входить товар до переліку тих, на які нараховується кешбек. Наразі українські виробники додали до цього переліку понад 130 тис товарів – від йоршиків для унітазів до червоної ікри. Також на цьому сайті можна дізнатися, чи бере участь у програмі конкретна торгова мережа. Якщо людина вирішить купити одним чеком український товар, зареєстрований у програмі, та імпортний продукт, то кешбек нарахують лише на вітчизняну позицію в чеку.

Які товари не підпадають під програму? На товар українського виробництва не нараховується кешбек, якщо він або торговельна точка не беруть участь у програмі. Наприклад, велика мережа супермаркетів бере участь у програмі та продає хліб від українського виробника. Однак останній не додав товар до переліку тих, на які нараховується кешбек. Відповідно, за таку покупку кошти нараховувати не будуть. Кешбек не нараховується й на підакцизні товари (алкогольні напої, тютюнові вироби, пальне). Виняток – вина та медові напої без додавання спирту.

Який розмір кешбеку? Розмір кешбеку становить 10% від ціни придбаного українського товару. Загалом за місяць максимально можна назбирати 3 тис грн кешбеку. Тобто, навіть купивши українських товарів на суму понад 30 тис грн на місяць, людина зможе отримати лише 3 тис грн.

Як і коли будуть нараховуватися кошти? На наступний день після покупки товарів у "Дії" оновлюватиметься баланс накопиченого кешбеку. Однак це віртуальний рахунок – як бонусні бали. Фізично уряд переказуватиме гроші на картку "Зроблено в Україні" до 20 числа наступного місяця. Тобто, якщо здійснити покупку 19 вересня, кешбек прийде на картку лише 20 жовтня. "Пороблено в Україні". Чи працюють протекціонізм та ідеї на кшталт "кешбеку"? Відповідь дають відкриті дані Якщо користувач не обрав у "Дії" картку "Зроблено в Україні" для зарахування кешбеку, то виплату перенесуть на наступний місяць.

На що можна витрачати кешбек? Зарахований кешбек можна витрачати лише безготівково і лише з тієї картки, на яку він зарахований. Вивести кошти на інших рахунок чи зняти їх готівкою неможливо. Кешбек можна витрачати на оплату комуналки, поповнення мобільного рахунку, придбання поліса автострахування, а також на різні послуги: від кінотеатрів і ресторанів до квитка на пором або оплату евакуатора. Спектр цих послуг доволі широкий, проте важливо, аби вони підпадали під визначені урядом МСС категорії, на які можна витрачати кешбек. MCC (Merchant Category Code) – це спеціальний код, за допомогою якого платіжні системи розуміють, чим займається торговий об'єкт. Наприклад, що людина розрахувалась саме у магазині з продуктами чи в аптеці. Оплатити кешбеком потрібно одразу всю вартість послуги: не можна одну половину квитка в театр оплатити однією картою, а другу – іншою. Однак можна знаходити альтернативні рішення. Наприклад, оплачуючи комуналку, можна вибрати, за які саме послуги розрахуватись кешбеком – умовно, лише за домофон та вивіз сміття. Також кешбек можна переказати на благодійність або витратити його на військові облігації.

Чи є часові обмеження на використання кешбеку? Використати кошти, які будуть нараховані на банківський рахунок у вересні-листопаді 2024 року, можна буде до 31 січня 2025 року. Кешбек, нарахований за грудень, виплатять у лютому 2025 року, а використати їх можна буде до кінця року. Якщо ж кешбек не використати, то кошти на картці анулюються і повернуться до державного бюджету.