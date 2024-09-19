Українці скаржаться на проблеми з "Київстаром": причина

Користувачі найбільшого українського оператора "Київстар" масово скаржаться на збій: у деяких відсутній мобільний зв'язок.

Про це свідчать коментарі абонентів під постом "Київстар" на сторінці у Facebook.

Користувачі пишуть, що не можливо здійснити дзвінок, адже мобільний зв'язок відсутній. Такі проблеми зокрема спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.

Натомість "Київстар" наразі не називає, що саме стало причиною збою. Відповідає в коментарях, що "З боку компанії буде зроблено все можливе для поліпшення якості".

Реклама:

Також абоненти скаржаться і на відсутність інтернету.

Оновлено. "Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі Київстар. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків", - зазначили у Київстар.

У східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком, пояснили в компанії.

Реклама: