Ціни на нафту відреагували на зниження ставки ФРС

Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки побоювання щодо попиту стримали можливі вигоди від більшого, ніж очікувалося, зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад зросли на 8 центів до $73,73 за барель, тоді як ф'ючерси на WTI на жовтень знизилися на 3 центи до $70,88 за барель.

У середу Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку на 0,5%. Зазвичай зниження ставок стимулює економічну активність і попит на енергію, але ринок сприйняв це як ознаку слабшого ринку праці, що може уповільнити економіку. Це бачення переважило позитивний ефект, який зниження ставок зазвичай дає економічній активності.

Реклама:

"Хоча зниження ставки на 50 базисних пунктів вказує на можливі економічні труднощі в майбутньому, ведмежі інвестори залишилися незадоволеними після того, як ФРС підвищила середньостроковий прогноз ставок", – зазначили аналітики ANZ.

Слабкий попит з боку економіки Китаю, що уповільнюється, також продовжує тиснути на ринок. Випуск нафтопереробних заводів у Китаї знижувався п’ятий місяць поспіль у серпні, згідно з даними бюро статистики, опублікованими у вихідні. Промислове виробництво в Китаї також знизилося до найнижчого рівня за п’ять місяців, а роздрібні продажі та ціни на нові будинки продовжили слабшати.

Ринки також стежать за подіями на Близькому Сході після вибухів рацій, які використовувала ліванська збройна група "Хезболла", у середу, після подібних вибухів пейджерів попереднього дня. Джерела у сфері безпеки повідомили, що відповідальність несе ізраїльська розвідка "Моссад", але ізраїльські офіційні особи не коментували атаки.

Реклама:

Аналітики Citi прогнозують нестандартний дефіцит на ринку нафти на рівні близько 0,4 мільйона барелів на добу, що підтримуватиме ціни на нафту марки Brent у діапазоні $70-75 за барель протягом наступного кварталу, але це явище буде тимчасовим.