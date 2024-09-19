Узимку в Україні не буде світла від 4 до 18 годин щодня – доповідь ООН

За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Про це йдеться в відповідній доповіді спостерігачів.

"Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

Белл заявила, що наслідки атак будуть тривалими і потребують комплексного підходу.

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"Національні та міжнародні партнери мають об'єднати зусилля із відновлення критично важливої інфраструктури та притягнення до відповідальності винних за завдані збитки", - сказала вона.

У доповіді, що ґрунтується на результатах візитів на місця, інтерв'ю з технічними експертами, представниками енергетичних компаній, місцевими жителями та чиновниками, описано далекосяжні наслідки російських атак.

Наголошується, що взимку наслідки руйнації енергосистеми можуть бути ще серйознішими, ніж літом, через низьку температуру. За прогнозами експертів, опитаних ММПЛУ, через дефіцит генерації взимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

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Станом на червень 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу. Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого спрямовували на об'єкти електропередачі, то з березня 2024 року основною мішенню стали об'єкти генерації.

За даними однієї з великих енергетичних компаній, на яку посилається доповідь, унаслідок атак 2024 року було пошкоджено втричі більше енергоблоків, ніж узимку 2022-2023 року.

Нагадаємо:

У Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.